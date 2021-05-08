Millete hakaret etmişti! Orhan Aydın'dan şimdi de turistlere ayrıcalık talebi

"İşçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik" gibi kavramlar üzerinden duyar kasmasıyla bilinen "Komünist" Orhan Aydın, bu sefer de ilginç bir çıkışa imza attı.

Birkaç gün önce turistlere ayrıcalık tanındığını yazıp millete hakaret eden Orhan Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Evinizin önü deniz, komşu otelde kalan turist ya da tatilci denize giriyor, güneşleniyor size yasak.. Balkondan seyrediyorsunuz...Ne güzel değil mi? Aklı çürüklerim benim." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Aynı kafa, bugün ise turistler için ayrıcalık istemeye kalktı.

Kendisiyle çelişen Orhan Aydın, şimdi de Twitter hesabından döviz ofislerinin de kapalı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Beyoğlu'nda para bozduracak yer arayan onlarca turist var. Kim yazıyor o sıkıyönetim bildirisi gibi genelgeleri ve kim susuyor bu zorbalığa?"

İşte o çelişkili tweetler: