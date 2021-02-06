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Gündem Millet size gülüyor! Karanlık Oda'dan Bakan Selçuk'a itibar suikasti
Gündem

Millet size gülüyor! Karanlık Oda'dan Bakan Selçuk'a itibar suikasti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan bağlantı yöntemi ile konuşmacı olarak katıldığı Otizm kongresinden, Bakan Selçuk'un tebessüm ettiği bir anın fotoğrafını paylaşan karanlık Oda, akıllara durgunluk veren bir itibar suikastine soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 15:46:00 -
Millet size gülüyor! Karanlık Oda'dan Bakan Selçuk'a itibar suikasti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Isparta'da çevrim içi düzenlenen Otizm Kongresi'nde konuştu. Bakan Selçuk'un bir saati aşan videosundan bir anlık 'tebessüm' karesini alarak kullanan Avukat Sedef Erken, twitter hesabından Bakan Selçuk'u hedef aldı.

'Otizm deyince böyle gülümseyen bir Bakan var'

Kendisi de bir 'otizmli' annesi olan Av. Erken, Bakan Selçuk'un bir saati aşan video görüntülerinden bir anlık 'tebessüm' anını alıntılayarak, "Otizm deyince böyle gülümseyen bir Bakan var." dedi.

İtibar suikastine karanlık Oda'dan destek

Sedef Erken'in bu paylaşımı rahatsızlığı bulunan otistik çocukların meselesine bile siyasi fikirlerini karıştırmasından dolayı tepki ile karşılandı. Karanlık Oda Tv ise Avukat Sedef Erken'in paylaşımı üzerinden Bakan Selçuk'a itibar suikasti yaptı. Rock müzik sanatçısı Ogün Şanlısoy ile evli olan Avukat Sedef Erken'in 'otizmli' bir erkek çocuğu bulunuyor.


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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bunlar zoruma gitmiyorda bu guruha oy veren anlı secdeye giden müslümanımsı kardeşlere üzülüyörüm.
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serefi siyaset ve ego ugruna bu kadar ayaklar altina serenlerle ayni ulkede yasanak uzucu

utanmak sadece insanlara has ozelliktir, imandandir
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