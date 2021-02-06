Millet size gülüyor! Karanlık Oda'dan Bakan Selçuk'a itibar suikasti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Isparta'da çevrim içi düzenlenen Otizm Kongresi'nde konuştu. Bakan Selçuk'un bir saati aşan videosundan bir anlık 'tebessüm' karesini alarak kullanan Avukat Sedef Erken, twitter hesabından Bakan Selçuk'u hedef aldı.

'Otizm deyince böyle gülümseyen bir Bakan var'

Kendisi de bir 'otizmli' annesi olan Av. Erken, Bakan Selçuk'un bir saati aşan video görüntülerinden bir anlık 'tebessüm' anını alıntılayarak, "Otizm deyince böyle gülümseyen bir Bakan var." dedi.

İtibar suikastine karanlık Oda'dan destek

Sedef Erken'in bu paylaşımı rahatsızlığı bulunan otistik çocukların meselesine bile siyasi fikirlerini karıştırmasından dolayı tepki ile karşılandı. Karanlık Oda Tv ise Avukat Sedef Erken'in paylaşımı üzerinden Bakan Selçuk'a itibar suikasti yaptı. Rock müzik sanatçısı Ogün Şanlısoy ile evli olan Avukat Sedef Erken'in 'otizmli' bir erkek çocuğu bulunuyor.



