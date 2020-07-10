Millet müjdeli haberi bekliyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir tarafından Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açılan davanın Avukatı Selami Karaman Yeni Akit’e konuştu. Danıştay 10. Dairesi’nden olumsuz bir karar beklemediklerini belirten Karaman, şunları dile getirdi: “Biz Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için davamızı 2016 yılında açtık. Ayasofya Camii 24 Kasım 1934 yılında müzeye çevrildi. Ayasofya’yı bize vakfeden kişi Fatih Sultan Mehmed Han’ın bizzat kendisidir. Vakfın adı da Ebu Fetih Sultan Vakfı’dır. Vakıf temelinde bir mülkü vakfeden kişi, vakfettiği mülkün hangi amaç doğrultusunda kullanılmasını arzu etmişse o mülk istenilen amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Bizim davamızdaki temel dayanak noktamız budur.”

Gerekirse imzayı da incelettiririz

1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının Vakıf Hukuku’na aykırı olduğunu iddia ettiklerini belirten Karaman, şöyle devam etti: “Mustafa Kemal’in Bakanlar Kurulu kararındaki imzasının sahte olduğu yönünde de bir iddiamız var. Biz öncelikle mülkiyetten yola çıkarak Vakıf Hukuku’na aykırı kararın iptal edilmesini istiyoruz. Şayet mahkeme esasla alakalı iddiayı yerinde görmezse o imzanın incelemesini de isteyeceğiz.”

Erbakan: Vasiyete aykırı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ise, şu değerlendirmede bulundu: “(Zaten yeterince camimiz var. Buraya neden açalım ki?) diyen bazı kesimler var. Ayasofya’nın cami olarak kalması Fatih Sultan Mehmed Han tarafından bize vasiyet edilmiştir. Şimdi sizin babanız vasiyetine ‘şu arsamıza cami yapacaksınız’ yazsa ‘ya bizim zaten camimiz var. Biz orayı AVM ya da residance yapalım’ der misiniz? Bu bir vebaldir. Dolayısıyla Ayasofya’nın da bu vasiyete uygun bir şekilde kullanılması gerekir.”

Hakk’ın batıla üstünlüğü

Ayasofya’nın fethin sembolü olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti: “İstanbul’un bir İslam toprağı olmasının sembolüdür. Ayrıca savaşarak kılıçla alınmıştır. Kılıç hakkı da buradan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Sultan Fatih oradaki kiliselere dokunmamıştır. Ayasofya hakkın batıla üstün gelişinin sembolüdür. İstanbul’daki diğer ecdad yadigarı camilerin hepsi zaten aynı zamanda birer müze. Ayasofya da aynı şekilde 5 vakit namaz dışında müze olarak açık kalabilir.

Hukuki bir engel yok

“Ayasofya’nın ibadete açılmasında hukuki bir engel de yok. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi hukuki bir karar değil, tercihtir. Biz iktidarımızda Ayasofya’yı yeniden cami olarak açmaya zaten söz verdik. Ama umuyoruz ki süre bu kadar uzamaz. AK Parti iktidarının bir an önce Ayasofya’yı yeniden ibadete açmasına en çok biz seviniriz. İslam aleminin Ayasofya hasretinin sona ermesi en başta bizi memnun eder.”