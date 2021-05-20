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Kültür - Sanat Millet kütüphanesi çalışma saatlerini güncelledi!
Kültür - Sanat

Millet kütüphanesi çalışma saatlerini güncelledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2015 yılında kurulan ve bünyesinde 2 milyon basılı kitap bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin hizmet saatleri değişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:41:00 -
Millet kütüphanesi çalışma saatlerini güncelledi!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2015 yılında kurulan ve bünyesinde 2 milyon basılı kitap, 550 bin e-kitap ve 60 bin e-dergi’ye ait 120 milyon makale rapor bulunduran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bugünden itibaren hafta içi 19.15-17.45 saatleri arasında ziyaretçilerine hizmet verecek.

Millet Kütüphanesi ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor!

Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan ve dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabı üzerinden çalışma saatlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 20.05.2021 tarihinden itibaren hafta içi 09.15- 17.45 saatleri arasında hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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