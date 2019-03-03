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Millet İttifakının adayı Şıktaşlı, Soma ve Gördes’te vatandaşlarla buluştu

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Soma ve Gördes ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Mart 2019 Pazar 12:08
Millet İttifakının adayı Şıktaşlı, Soma ve Gördes’te vatandaşlarla buluştu

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Soma ve Gördes ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Şıktaşlı, bir çok ilçede yaşanan göç olaylarının önüne geçmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Soma ve Gördes ilçelerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Millet İttifakının Büyükşehir adayı Şıktaşlı, hem partililer hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



Soma’da aday tanıtım kahvaltısına katıldı


Şıktaşlı ilk olarak eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte Soma ilçesinde CHP Soma İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen belediye başkan aday ve belediye meclis üyesi adayları tanıtım kahvaltısına katıldı. Kahvaltıda CHP Manisa Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen’in yanı sıra CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP İlçe Başkanı Levent Erbinsoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Vehbi Çiçek de hazır bulundu.


Tanıtım toplantısında söz alan Millet İttifakı Soma Belediye Başkan adayı Abdullah Saka, ilçenin çehresini değiştirecek projelerle yola çıktıklarını ve 31 Mart tarihinden sonra sandıktan zaferle çıkacaklarını dile getirdi.


Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, Manisa’nın coğrafi açıdan bir çok ülkeden daha büyük olduğunu belirterek, kent merkezinden yönetilmesinden dolayı hiçbir ilçenin hizmet alamadığını ifade etti. Hedeflerinin Manisa’yı merkezden değil, yerinden ilçelerle birlikte yönetmek olduğunun altını çizen Şıktaşlı, “Biz 31 Mart tarihinden sonra Manisa’da yerinden yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Böylece her ilçemiz ve her vatandaşımız hizmeti yerinde almış olacak. Yatırımı yapılması gereken alanlara yerinde yapacağız." dedi.


Konuşmaların ardından kahvaltıya katılanlara Millet İttifakının Soma Belediye Başkan adayı Saka ve belediye meclis üyeleri adayları tek tek tanıtıldı. Sahneye çıkan adaylar Şıktaşlı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Soma ziyaretinin ardından Şıktaşlı, Millet İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan adayı Şerif Ozan İren ile birlikte Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde Yayla Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerinde bulundu.



Gördes’te seçim bürosu açtı


Şıktaşlı, taziye ziyaretinin ardından seçim çalışmaları çerçevesinde Gördes ilçesine geçti. Şıktaşlı, Gördes ilçesinde ilk olarak Millet İttifakı Gördes Belediye Başkan adayı Mesut Efe’nin seçim bürosu açılışını yaptı. Açılışa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İlçe Başkanı Muharrem Biçen, İYİ Parti İlçe Başkanı Raşit Atay da katıldı.


Seçim bürosunun açılışının ardından Şıktaşlı, Millet İttifakı Gördes Belediye Başkan adayı Mesut Efe ile birlikte yaklaşık 4 saat boyunca esnaf gezisi yaptı. Esnafla ve sokaktaki vatandaşla tek tek tokalaşan Şıktaşlı, kısa kısa projeleri hakkında bilgiler verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Şıktaşlı, vatandaşla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Esnaf gezisinin ardından Şıktaşlı, akşam saatlerinde Millet İttifakının Gördes Belediye Başkan adayı Mesut Efe’nin ve belediye meclis üyelerinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz da yer aldı.


Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı yaptığı açıklamada, Gördes başta olmak üzeri bir çok ilçede yaşanan göç sorunun geçmişteki yanlış yerel yönetimden kaynaklandığını belirterek, ürettikleri projelerle özellikle ilçelerdeki göçün önüne geçeceklerini dile getirdi.


Şıktaşlı yaptığı konuşmada, “Gördesi geçmişte Manisa’nın büyük ilçelerinden. 1980’lerin ortasına geldiğinde sanayileşme ile birlikte göçler vermeye başladı. Manisa’nın 4 kat nüfusu artmış. Gördes’inde artmış olması gerekirken, nüfusu beklenilen seviyede değil. Bunun nedeni vaktiyle buraları düşünmeyen idarecilerden kaynaklanmış. Bunun sebebi ilçemizi göremeyen yöneticiler. İlçelerimizin gerçek sorunlarını biliyoruz. Muhteşem bir coğrafyamız var. Topraklarımız verimli. Topraklarımı terk ederek, 3 kuruş yerde gençlerimizi farklı yerde çalıştırıyoruz. Gördes’i tekrar inşa etmek mümkün değil. Bunu da geçmişte yapılan yanlış yatırımları yapmayarak olacak. Elbetteki gerekli yatırımlar yapılacak. Ama gereksiz yatırımlar yapmayacağız. Gereksiz yatırımlar yerine harcanan paraları tarıma, hayvancılığa ve üretim ekonomisine harcamış olursak Gördes başta olmak üzere ilçelerimiz kalkınmaya başlardı. Gördes’in sıkıntısı konumu diyorlar. Böyle bir durum ortada yok. Esas sıkıntı yerinde yönetemediğimizden kaynaklanmaktadır. Bizimle birlikte ilçelerimiz merkezden kilometrelerce uzaktan değil, yerinde yönetilecek." diye konuştu.


Konuşmasında suda yapacakları yüzde 40 indirim vaadini de hatırlatan Şıktaşlı, “Büyükşehir iyi yönetilmediği için sizlerin cebinden gereksiz çıkan masraflar var. Selendi’de açıkladığımız konu MASKİ, yani su ile ilgilidir. Su ücretlerinde yüzde 40 indirim yapıyoruz. Bunun nasıl yapacağız. Su pompalarına giden elektriğe harcanan masraf çok yüksek. Bu masrafları teknoloji kullanarak yarıya çekeceğiz. Bir yanlış durum daha var. Vermediği hizmetin bedelini alıyor. Su faturasında her ay 3,5 TL bakım-onarım bedelini alınıyor. Peki bakım-onarım yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor. Bu cebinizden yapılmayan işin alınan parasıdır ve gasptır. Biz bunu da kaldırıyoruz." dedi.



"Projelerle göçler duracak"


Şıktaşlı ayrıca, ürettikleri projelerle artık ilçelerdeki göçlerin duracağını ve geri dönmelerin başlayacağını ifade ederek, 31 Mart tarihinden sonra Manisa’nın tüm ilçeleriyle birlikte Millet İttifakı adaylarıyla beraber kalkınmaya başlayacağını söyledi. Şıktaşlı konuşmasının son kısmında Gördeslilere söz vererek, “Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Gördes ilçemizde belediye olma özelliğini kaybeden 3 belediyemiz var. Belediye vasıflarını yitirince çevresindeki mahallelere gerekli desteği sağlayamıyor. Ancak biz o beldelerimize yeniden belde olma imkanı sağlayarak, çevresine eskiden olduğu gibi belediye gibi hizmet vermesini sağlayacağız." şeklinde konuştu. Şıktaşlı konuşmasının ardından katılanlardan yoğun alkış aldı.


Konuşmaların ardından başta Millet İttifakı Gördes Belediye Başkan adayı Mesut Efe başta olmak üzere belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:08
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