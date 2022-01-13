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Siyaset Millet İttifakı'nda mı yer alacak? Ali Babacan'dan 'şartlı' ittifak açıklaması
Siyaset

Millet İttifakı'nda mı yer alacak? Ali Babacan'dan 'şartlı' ittifak açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı'nda yer alıp almamaları konusunda beyanatta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:05:00 -
Millet İttifakı'nda mı yer alacak? Ali Babacan'dan 'şartlı' ittifak açıklaması

Deva Partisi'nin Millet İttifakı'nda olup olmayacağı merak konusu olurken partinin genel başkanı Ali Babacan bedahetle konuya yaklaştı.

'Bir adım önde duruyoruz'

Parlamenter sistem üzerinde detaylı mutabakatın şimdiden sağlanması halinde seçimden sonra altı ay içerisinde parlamenter sisteme geçilebileceğini belirten Babacan, “İlk hedef; parlamenter sistemle ilgili ortak metnin imzalanıp, altı parti tarafından ortak bir hedef olarak belirlenmesi. Ondan sonra geçiş sürecinin yol haritasının çalışılması gerekecek. Biz arzu ediyoruz ki geçiş sürecinde de tam mutabakat sağlayalım. Eğer geçiş sürecinde tam bir mutabakat sağlarsak, o zaman bizim ittifakta yer alıp almamamızla ilgili kararımız kolaylaşır. Şu an bir adım geride duruyoruz. İzliyoruz, katkı veriyoruz” dedi.

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Yorumlar

Ziya

Yürü koçum benim kim tutar seni )))))
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