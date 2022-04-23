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Gündem Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! Hüseyin Baş’tan ‘Temel Amca’ tepkisi!
Gündem

Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! Hüseyin Baş’tan ‘Temel Amca’ tepkisi!

2023 seçimleri için bugüne kadar aday belirleyemeyen Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun BTP Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifakta yer almasına karşı çıktığı iddia edildi. Baş ise sosyal medya hesabından “Doğru mu Temel amca?” sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 12:18:00 - 2022-04-23 12:22:28
Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor! Hüseyin Baş’tan ‘Temel Amca’ tepkisi!

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlendi. Cumhur İttifakı’nda aday belirsizliği devam ediyor. İttifak içinde ise gün geçtikçe çatlaklık büyüyor. 

‘Temel Karamollaoğlu karşı çıktı’ iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, "Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" iddiasını gündeme getirdi. 

‘Doğru mu Temel amca?’ diye sordu!

İddiaya ilişkin haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşan Haydar Baş'ın oğlu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Doğru mu Temel amca?” sorusuyla Temel Karamollaoğlu’na tepki gösterdi. 



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Yorumlar

Mesûd

Hayırdır Temel amca kendine rakip olarak bu şehzade yi mi seçtin? E tabi misafir rakip misafiri sevmez. Ama unutma Temel amca ev sahibi hiç birini sevmez.

Saîd

Yuvarlak masa biraz ovalleştilirse olur. Temel amcanın kulağını çekmeli. Oda hemen oyun bozanlık yapar. Zor iş be, 1+ 6 yı idare etmek. Birde 7. ci hic çekilmez.
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