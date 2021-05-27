Millet İttifakı’na göz kırpıyordu! Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ittifakı konusuna karşı olmadıklarını belirterek, "Peşinen de 'ittifak istiyoruz, şu ittifakın içinde yer alırız' demiyoruz. Bugünden konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Diğer siyasi partilerle ittifak konusunu hiç konuşmadık." dedi.

Babacan, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında DEVA Partisinin 1 yaşını doldurduğunu, 81 il ve 600 ilçe teşkilat başkanlarının görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Babacan, "Örneğin tarımda 62 maddelik eylem planımız var. Yine eğitimde, sağlıkta, yargı reformunda neler yapılması gerekiyor, ilk 90 ve 300 günde yapılması gerekenleri hazırladık. Kadrolarımızda konuya hakim arkadaşlarımız olsa da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüşlerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Babacan, ittifakla ilgili soruya, "İttifak konusuna karşı değiliz. Peşinen de 'ittifak istiyoruz, şu ittifakın içinde yer alırız' demiyoruz. Bugünden konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Diğer siyasi partilerle ittifak konusunu hiç konuşmadık. Bugüne kadar görüşmelerimizde ittifak kelimesi hiç geçmedi. Bunları konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından da durum aynı. Hiçbir siyasi partiyle aday konuşmadık." yanıtını verdi.