Millet ittifakı hayal kuruyor

İzmir’in Selçuk ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dağ, şunları ifade etti: “Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz iyi takip ediyor. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Diğer tarafta ise birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. ”