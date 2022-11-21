Millet ittifakı hayal kuruyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı ortakları arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını milletin takdirine bıraktıklarını belirterek, “İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz” dedi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dağ, şunları ifade etti: “Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz iyi takip ediyor. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Diğer tarafta ise birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. ”