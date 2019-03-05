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Millet Çarşısında işyerleri ihale çıkıyor

Türkiye’nin en modern pazaryerini Manisa’da hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, dükkan ve ATM yerlerini ihaleye çıkarıyor.

05 Mart 2019 Salı 15:09
Millet Çarşısında işyerleri ihale çıkıyor

Türkiye’nin en modern pazaryerini Manisa’da hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, dükkan ve ATM yerlerini ihaleye çıkarıyor.

 

Manisa’nın kangren haline gelen pazaryeri sorununu ortadan kaldıran Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Millet Çarşısı’nı kısa süre içerisinde hizmete açmaya hazırlanıyor. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı çarşıda; yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği pazar yeri, 24 adet işyeri, gençlik merkezi ve 600 kişilik kapasitesiyle Manisa’nın en büyük konferans salonu, mescit, tuvaletler, bebek bakım, dinlenme odaları ve kafeteryalar bulunuyor.

 

Son başvuru tarihi 12 Mart

 

Yaklaşık 3 ay içerisinde hizmete açılması planlanan projede 11 işyeri ve 10 ATM yeri için kiralama ihalesi 13 Mart Çarşamba günü yapılacak. Şartnamenin Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebileceği açıklanırken, ihaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, yüzde 3 geçici teminat bedeli yatırdığına dair makbuz, taşınmazı ne amaçla kullanacağına dair dilekçe, ihaleye tüzel kişilik adına katılacaksa oda sicil kaydı, ticaret sicil gazetesinin sureti ve imza sirküleriyle 12 Mart Salı günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar hangi yerlerin kiralanacağını belediyenin resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinin duyurular bölümünden öğrenebilecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:09
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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