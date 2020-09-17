Millet bir Menderes daha astırmayacak!

Cumhuriyet’in ilanıyla Türkiye’yi 1923’ten 1950’ye kadar tek parti diktatörlüğüyle yöneten CHP’nin demokrasi görünümlü saltanatını ilk serbest seçimde yerle bir eden Demokrat Parti iktidarının Başvekili Adnan Menderes, 59 yıl önce bugün idam edildi. 27 Mayıs darbesiyle iktidardan indirilen Menderes’in, İmralı Adası’nda idam edilerek son verilen ahir hayatı, milletin gönlünde ise devam ediyor.

Millet Başbakanlığa, cuntacılar idam sehpasına çıkardı

Tek parti diktasının sona erdiği 1950 yılındaki ilk serbest seçimde yüzde 55’lik oranla iktidara gelen Demokrat Parti ile Türkiye’ye Adnan Menderes güneşi doğdu. “Yeter Söz Milletindir” sloganıyla iktidara gelen Menderes, ilk icraat olarak 1932’de uygulamaya konulan Arapça ezan yasağını kaldırdı. Minarelerden yeniden ‘Allahuekber’ sadasının semaya yükselmesini sağlayan bu karar ve devamındaki vetirede dindarlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş kaldırıldı. Müslüman Anadolu insanının yenide ‘insan’ muamelesi gördüğü dönem, sadece 10 yıl sürdü. Takvim yapraklarının 17 Eylül 1961’i gösterdiği o meşum gün ise hasta yatağından kaldırılan Adnan Menderes, İmralı Adası’nda kurulan idam sehpasına çıkarıldı.

Milletin Türkiye’yi yönetmesi için başbakan yaptığı Menderes, cuntacılar tarafından asılarak idam edildi. Darbeciler, Menderes’in idam ipinin masrafını dahi ailesinden tahsil ederek zulmü hangi boyutta uyguladıklarını gösterdi.

Kocabaş: Milletin iktidarını hazmedemediler

Tarihçi Süleyman Kocabaş, o karanlık süreci şu sözlerle özetliyor: “27 Mayıs 1960’da Milli Birlik Komitesi adlı cuntacı grup, anayasayı ihlal ederek seçilmiş Demokrat Parti Hükümeti’ni devirdi. Menderes köpek davası, bebek davası, cımbız davası gibi uyduruk davalar ve ‘anayasayı ihlal’ suçlamasıyla yargılandı. Önce Başbakan Adnan Menderes’in çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi."

Tarihçiler, oy veren veya vermeyen, toplumdaki herkes Menderes’i çok sevdiği görüşünde birleşiyor. Halka rağmen çıkarılan inkılapları rafa kaldıran Adnan Menderes, laiklik anlayışını mukaddesata silah olarak kullanmadı. Menderes’in asıl ‘suçu’nun bu olduğunu kaydeden tarihçi Kocabaş, “Milletten kopuk vesayetçi kadro, halkın iradesinin iktidara taşınmasını hazmedemedi. ‘İktidarda yine biz olacağız' diyerek milli iradeye karşı çıktılar. Asıl yargılanması ve idam edilmesi gereken bu darbeciler, hem darbe yapıp başbakan ve bakanları astı hem de 27 Mayıs darbe gününü Hürriyet ve Demokrasi Bayramı yaptı. Allah bir daha o günleri milletimize göstermesin.” sözlerini sarf etti.

Menderes diktatörlük kurbanı

Adnan Menderes, Kemalist zorbalığın cumhuriyet ve demokrasiyi kendi menfaatleri için araç olarak kullandığının en bariz örneği olarak tarih sahnesinde yerini almış durumda. CHP zihniyeti, iktidarı döneminde alimleri, iktidardan devrildiği dönem ise Başvekil Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına yolladı. Bu hakikati Tarihçi Yılmaz Altunsoy, “Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet’in üzerine bina edildiği değerler sistemi bize anlatıldığı gibi insan hakları, çok seslilik, çok kültürlülük, demokrasi falan değil, tamamen diktatörlük üzerine kurulmuştur.” sözleriyle özetliyor.

“Türkiye bir darbeler cennetidir.” diyen Yılmaz Altunsoy şöyle devam ediyor: “Bu darbelerin amacı şudur: Her kim 1923 Lozan Antlaşması ile birlikte Türkiye’ye dayatılan; kurallar, kurumlar, müesseseler, kültür, mefkure gibi konularda hafif bir sapmaya sebep olursa ona kırmızı kart gösterilir. Bu uğurda Menderes gibi, gerekirse öldürülürler. Partileri kapatılır, idarecileri ipe gönderilir, seçmeni fişlenir, onlara yakın duran sermaye grupları yok edilir. 27 Mayıs’ta bu olmuştur, 59 yıl önceki idam sehpası da bu nedenle kurulmuştur.”

Millet Menderes'ten dolayı CHP'ye kinli

Ülkemizde 1960 ve devamındaki dönemde ortalama her 10 yılda bir askeri darbe gerçekleşti. İktidarlar devrildi, cuntacılar geldi-gitti, onlarca seçim yapıldı ancak bir kez bile millet CHP’yi iktidar yapmadı. Tarihçi Altunsoy, bu durumu, “Milletin CHP’ye olan Menderes kırgınlığı ve kini” olarak yorumluyor. Günümüzde Recep Tayyip Erdoğan iktidarının sonunun da Menderes iktidarı gibi olmasını arzulayan CHP zihniyetinin var olduğuna dikkat çeken Altunsoy, şunları vurguladı:

“Bugün de Menderes ekolünde bir iktidar var. Karşısında da aynı derecede yıkıcı bir CHP muhalefeti var. Fikir, yapı ve niyet olarak yine aynısını yapmak istiyorlar. Ellerinden gelse günümüzdeki Menderesleri de asarlar. Ama o devir artık dönmüştür. Müslümanların kış devrimi bitmiştir. Medeniyetimizin önünde bahar ve yaz mevsimi vardır. Elbette soğukların olduğu ara mevsimler olacaktır ama inşallah bir daha CHP zihniyeti bir daha egemen olamayacak, bu millete ve seçtiklerine zulmedemeyecektir.”

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‘Ölümüm sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir’

İşte milletin adamı merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmeden önce kaleme aldığı son satırlar şunlar:

“‘Sizlere dargın değilim, sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde, değiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaksınız. Ama şimdi milletle el ele verecek Adnan Menderes’in ölümü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Amma buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir.”

FARUK ARSLAN

