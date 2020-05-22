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Millet Bahçesi’ne Bakan Onayı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Millet Bahçesi olarak planlanan alana onay çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:06:10 -
Millet Bahçesi’ne Bakan Onayı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Millet Bahçesi olarak planlanan alana onay çıktığını söyledi.


Ankara’da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın en önemli projelerinden birisi olan Millet Bahçesi’nin hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığı sahasında bulunan 100 bin m’lik alanda Millet Bahçesi ve okul yapımı ile ilgili temaslarımız bir süredir devam ediyordu. Dün de Ankara’da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Konunun son karar mercii olan sayın bakanımızın da onayı ile projede önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Şimdiden Talasımıza hayırlı olsun.” dedi.


Başkan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin sürecin başından beri konunun takipçisi olması, Talas’a Millet Bahçesi kazandırılmasında en büyük paya sahiptir. Kendisine Talas halkı adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız, konuyla ilgili olarak önceki aylarda Jandarma Genel Komutanımızla şimdi de İçişleri Bakanımızla bir araya gelmemizi sağladı. Biz de bu görüşmelerde amacımızı ifade etme imkanı bulduk. Son derece olumlu karşılandı ve Talas’a Millet Bahçesi yapımı için önemli adımlar attık. Bu bizim için çifte bayram oldu.”


Başkan Yalçın açıklamasının son bölümünde de konuya gösterdikleri yaklaşımdan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin’e ayrı ayrı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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