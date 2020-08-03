Millet bahçeleri ekolojik koridor olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçeleri projesi kapsamında 81 ilde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “23’ünün açılışını Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 212 millet bahçesi projesi var” dedi. Bakan Kurum, tüm Türkiye’de Ankara merkezli ve başkentin kuzeyi ile güneyini, batısı ile doğusunu bağlayan 4 ana hat üzerinde 22 ekolojik koridorla, ana hatların birbirine bağlanacağını söyledi. Kurum, şunları kaydetti: “Ekolojik koridorların bir parçası da millet bahçeleri. Millet bahçeleri kapsamında 81 ilimizde çalışmalar yürütüyoruz. 23’ünün açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 212 millet bahçesi projesi var. Bunlardan 11’i de Konya’da. Bu millet bahçelerini bitirdiğimizde sadece Konya’ya 2 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış ve vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız. Bir taraftan da iklim değişikliğiyle ilgili mücadele çerçevesinde, bu ekolojik koridorlar sayesinde, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek bu yatay koridorları şehirlerimizde açacağız. Bu koridorların birleşmesiyle inşallah iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkileneceğimiz bu ekolojik koridorları oluşturmuş olacağız. Bu koridorlar sayesinde şehirlerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz nefes alacak.”