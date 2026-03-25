“Millet aç aç” diyorlardı! Yılmaz Özdil'den ezber bozan iddia: Türkiye'de 40 milyon zengin var!

Özdil, Türkiye'de ciddi bir varlık birikimi olduğunu belirterek, "Türkiye'de 15 milyon insan dünya zengini. Norveçli gibi, İsveçli gibi, İsviçreli gibi zengin" ifadelerini kullandı.

Mülkiyet sahibi geniş bir kesime de dikkat çeken Özdil, 25-30 milyon kişinin ev, yazlık ve otomobil sahibi olduğunu belirtti. Ancak bu kesimin önemli bir bölümünün gelir yetersizliği nedeniyle "varlık içinde yokluk" yaşadığını ifade etti.

Özdil, "25-30 milyon insanın evi var, yazlığı var, otomobili var. Hatta iki evi olanlar var ama emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Bu tabloya baktığında Türkiye'de yaklaşık 40 milyon insanın ciddi varlık sahibi olduğunu görüyorsun" dedi.

Resmi verileri de eleştiren Özdil, "Ücret paylaşımında yüzde 1 alıyor deniyor ama bu doğru değil. Sahaya baktığınızda 40 milyon insanın ciddi varlık sahibi olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu.

Özdil, özellikle Ege ve Marmara'daki sayfiye bölgelerini örnek göstererek, ekonomik sıkıntıdan şikayet eden birçok kişinin aynı zamanda mülk sahibi olduğunu vurguladı.

Toplumun diğer yarısına dikkat çeken Özdil, yaklaşık 40 milyon kişinin ekonomik olarak zorlandığını belirtti. "Geriye kalan 40 milyon kişi eziliyor.

Herkes para yok diyor ama piyasalardaki hareketlilik de ortada" ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.