'Millet aç aç' diye yırtınan troller nerede? İzmir'de arabadan geçilmez oldu

İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 44,5 azalarak 8 bin 730 oldu. İzmir, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara’dan sonra 3.il oldu.

İzmir’de Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 22,8’ini motosiklet, yüzde 17,0’ını kamyonet, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini traktör, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir’de Ocak ayında 50 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı

Ocak ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,3 azalarak 50 bin 994 oldu.

Ocak ayında devri yapılan 50 bin 994 adet taşıtın yüzde 69,9’unu otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 8,4’ünü motosiklet, yüzde 1,8’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir’de Ocak ayında 4 bin 762 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre Ocak ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan 4 bin 762 araç içerisinde Renault yüzde 13,7’lik payla ilk sırayı aldı. Bu aracı sırasıyla yüzde 8,7’lik pay ile Toyota, yüzde 7,3’lük pay ile Byd, yüzde 6,8’lik paylar ile Citroen ve Fiat, yüzde 6,7’lik pay ile Peugeot, yüzde 6,2’lik pay ile Volkswagen, yüzde 5,5’lik pay ile Ford, yüzde 4,8’lik pay ile Opel, yüzde 4,0’lık pay ile Togg ve yüzde 3,5’lik pay ile Chery marka araçlar takip etti.