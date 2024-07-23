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Ekonomi 'Millet aç aç' diye anıranlar nerede? Yerli turist para saçtı
Ekonomi

'Millet aç aç' diye anıranlar nerede? Yerli turist para saçtı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:09:00 -
'Millet aç aç' diye anıranlar nerede? Yerli turist para saçtı

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin gölgesine giren CHP'nin kuyruğuna yapışıp 'millet aç aç' diyerek algı yapan tayfanın yalanları yine ellerine patladı. Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon lirayı aşarken seyahat başına ortalama 4 bin 593 lira harcama gerçekleştirildi.

Türkiye turizmde rekorlar üstüne rekor kırmaya devam ediyor...

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı

Buna göre, ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.
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Seyahate çıkanlar 45 milyar 262 milyon TL harcadı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının I. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3'lük artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 22,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,6 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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Yorumlar

Müslüman Muhammed

Açız diyenler nankördür, vatan hainidir, münafıktır. Dünyada en çok maaşı alan emekliler Türkiyede. Ben dünyayı gezdim, Amerikada Avrupada emekliler buradakinin yarısı maaş alıyor yine şükrediyor.

Ümit

Anlaşılsın diye az söyleyeceğim. Fiyatlar 4 kat artsa. Geçen yıla göre tatile gidenlerin yarısı gitse: zaten geçen yıla göre 2 kat harcama olur. Bıkmadınız şu iphone kuyruğu haberlerinden. Firavun döneminde zengin tabaka yokmuydu. Pazara ,emekliye ,işçiye bak.
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