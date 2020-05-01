Miliyetçi geçinenlerin Bilecik'i teslim ettiği CHP, Osmanlı'ya ait ne varsa, Bilecik'ten söküp atıyor

Bilecik'te 31 Mart'ta İYİ Parti ile ittifak yaparak seçime giren ardından AK Parti'den kentin yönetimini devr alan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve İYİ Partili yardımcısı belediyede Osmanlı'ya ait ne varsa söküp atıyor.

Göreve gelir gelmez Osmanlı minyatürlerini kaldırttı

31 Mart'ta İYİ Parti ittifakıyla seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye binasında yer alan Osmanlı minyatürlerini kaldırtmış, gelen tepkiler üzerine sanatsal değeri daha yüksek eserler yaptırarak asacaklarını söylemişti. Ancak; aradan geçen zaman zarfında giden minyatürlerin yerine herhangi bir çalışma yapılmadı.

Ramazan ayında mescidi kapattı

Diğer yandan CHP'li yönetim büyük bir skandala imza attı.Yardımcısı ittifak ortağı İYİ Partili olan CHP'li Şahin, mübarek Ramazan ayında insanların ibadetini yaptığı belediye ana hizmet binasındaki mescidi kapattırdı. Tepkilerin gelmesi üzerine Şahin, belediyenin ek binasına daha büyük bir mescid yapılacağını ifade etti.