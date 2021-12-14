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Kadın - Aile Milföyden kıymalı mini pide nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Milföyden kıymalı mini pide nasıl yapılır?

Milföyden değişik bir tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:42:00 - 2021-12-14 16:41:32
Milföyden kıymalı mini pide nasıl yapılır?

Milföyden kıymalı mini pideyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Milföyden kıymalı mini pide yapılışı

Malzemeler

  • 6 adet milföy
  • İç harcı için
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil sivri biber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tutam maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber, kırmızı toz biber
  • Ayrıca 1 adet yumurta
  • Üzerine
  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Milföyden kıymalı mini pide yapılışı

İlk olarak domates rondodan geçilir. Kıymalı iç harca eklenir. Daha sonra rondoya soğan, biberler ve maydanozlar incecik kıyılır ve iç harca eklenir. Baharatlar, salça ve sıvı yağ koyulur. Güzelce karıştırılır. Kıymalı harç sürülebilir kıvamda olmalı. Milföyleri paketten çıkarıp ortadan ikiye bölün. Hamur çözülünce merdane ile bir iki defa üzerinden geçip uzatın. Kenarlarını katlayıp pide şeklini verin. İç kısımlarına iç harçtan 1 yemek kaşığı kadar koyup yayın.  Son olarak çırpılmış yumurtayı kenar kısımlarına fırça ile sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Afiyet olsun.

 

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