Milföy hamurundan kıymalı pide nasıl yapılır? Tam ölçülü ev yapımı kıymalı pide tarifi
Evde kıymalı pide nasıl yapılır? Kıymalı, yumurtalı ya da peynirli pide yapmak isteyenler kolay bir tarifin olup olmadığını merak ediyor. Peki, milföyden kıymalı pide olur mu?
Lezzetli, çıtır çıtır bir pideye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Evinizde son derece kolay bir tarifle kıymalı pide hazırlayabilirsiniz. İşte, kıymalı pide tarifi.
Tam ölçülü ev yapımı kıymalı pide tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 1-2 diş sarımsak
- 250 gram kıyma
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- 8 adet milföy hamuru
Milföy hamurundan kıymalı pide nasıl yapılır?
Evde kıymalı pide hazırlamak son derece kolay. Öncelikle derin dondurucudan milföy hamurlarını çıkarıp yumuşamaya bırakın.
İç harç malzemesinin hepsini rondoya atın.
Milföy hamurlarını un serperek açın. Dilerseniz iki hamuru birleştirip açabilirsiniz.
Hamurların üzerine kıymalı harcı yayın.
Hamurun kenarlarını kapatın.
Arzu ederseniz hamurun üzerine yağ ya da yumurta sarısı sürebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pidelerinizi kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.