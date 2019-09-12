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Milet ve Apollon’daki kazılarda yeni bulgular ortaya çıkarıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesi, Milet Antik Kenti ve Apollon Tapınağı’nda yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan yeni buluntular hakkında, kazı heyeti tarafından Aydın Rehberler Odası üyelerine bilgilendirme yapıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:58
Milet ve Apollon’daki kazılarda yeni bulgular ortaya çıkarıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesi, Milet Antik Kenti ve Apollon Tapınağı’nda yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan yeni buluntular hakkında, kazı heyeti tarafından Aydın Rehberler Odası üyelerine bilgilendirme yapıldı.



Didim’de devam eden kazılar neticesinde, Milet ve Apollon Tapınağında ortaya çıkan buluntular hakkında kazı heyeti, Aydın Rehber Odası üyelerine bilgiler verdi.



Didim Belediyesi Altınkum ek Hizmet binasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Dr. Aylin Tanrıöver, Didyma Kazısı Başkanı Halle Üniversitesi, Prof Dr. Christof Berns Milet Antik Kenti ve Çevresi Kazı Başkanı Hamburg Üniversitesi, Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Saygın, Arife Aslan Milet Kazısı Bakanlık Temsilcisi - Milet Müzesi Uzmanı, Nisan Lordoğlu Hamburg Üniversitesi Christof Berns’in asistanı katıldı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, sizlerin yaptığı görev bölgemiz açısında, çok önemli bu işi ve mesleğiniz çok önemsiyoruz,Bende bir turizmci olarak, daha fazla önem veriyorum,Kültür Turizmi açısından son zamanlarda olumsuz bir eksilme yaşadık, bizler kentimizde turistleri ne kadar çok dışarıya çıkartabilirsek, çevremizdeki tarihi ve ören yerleri ve Türkiye, Türkiye yapan tarihi yerleşimleri o kadar fazla tanıtabiliriz, daha sonraları kendileri de gruplar halinde ilçemizi gelip görmek isteyebilirler, Konu ile ilgili yapılan tüm çalışmalardan oldukça memnunum, herkese teşekkür ediyor sevgi saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


Toplantının ardından kazı heyeti ve rehberler, Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti’ni gezerek incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:58
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