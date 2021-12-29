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Teknoloji Milattan önce hükümdarlık yapmıştı! Tomografisi çekildi
Teknoloji

Milattan önce hükümdarlık yapmıştı! Tomografisi çekildi

3 bin 500 yaşındaki bir mumya açılmadan, dijital yöntemlerle incelendi. Mısır firavunu Birinci Amenhotep'e ait mumyaya dair birçok yeni bilgiye ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:56:00 -
Milattan önce hükümdarlık yapmıştı! Tomografisi çekildi

3 bin 500 yaşındaki bir mumya açılmadan, dijital yöntemlerle incelendi.

Mısır firavunu Birinci Amenhotep'in mumyasına ait pek çok bilinmeyen, teknoloji sayesinde ortaya çıktı.

Mumyanın bilgisayarlı tomografisi çekildi ve dijital yöntemlerle yeni bilgilere ulaşıldı.

Öldüğünde yaklaşık 35 yaşındaydı

Uzmanlara göre, öldüğünde yaklaşık 35 yaşında olan Birinci Amenhotep, 169 santimetre boyundaydı, dişleri çok iyi durumdaydı ve sünnetliydi.

Firavun'un dar bir çenesi, ufak dar bir burnu, kıvırcık saçları ve hafif çıkıntılı üst dişleri vardı.

Sargıların altında 30 muska ve altın boncuklu altın bir kemer bulunuyordu.

Bir dönem mezar soyguncularının mumyaya zarar verdiği de anlaşılırken, araştırmacılar, mumyanın ilk yapılmasından yaklaşık 400 yıl sonra onarıldığını keşfetti.

Birinci Amenhotep, Milattan önce 1525 ile 1504 yılları arasında hükümdarlık yaptı.

Mumyası 140 yıl önce bulundu.

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