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Yerel Milas’ta bir yangın daha!
Yerel

Milas’ta bir yangın daha!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 13:39:00 -

Milas'ta sabah saatlerinde çıkan yangının ardından bir kötü haber daha geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde Milas Geyik Barajı bölgesinde çıkan yangının ardından, Milas bölgesinde ikinci bir yangın daha çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ve Türbe mahallelerine yakın bölgede meydana gelen ikinci yangın, ekipleri harekete geçirdi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve orman ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yoğun çaba sarf ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Havanın rüzgarlı olması, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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