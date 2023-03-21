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Spor Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne kapaklandı
Spor

Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne kapaklandı

EuroLeague'de Fenerbahçe - Olimpia Milano maçında topu kurtarmaya çalışan Milanolu oyuncu Billy Baron, saha kenarında mücadeleyi izleyen Ali Koç'un üzerine kapaklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 21:30:00 - 2023-03-21 21:32:29
Milano'nun yıldız oyuncusu Ali Koç'un üstüne kapaklandı

Fenerbahçe'nin Olimpia Milano ile EuroLeague'de karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı. Topu kurtarmaya çalışan Milano oyuncu Billy Baron seyircilerin arasına girdi.

Ali Koç'un üstüne düştü

Dengesi bozulan Billy Baron, saha kenarında karşılaşmayı izleyen Ali Koç'un üstüne düştü. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.

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