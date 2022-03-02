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Spor Milano derbisi golsüz bitti
Spor

Milano derbisi golsüz bitti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 05:56:00 -
Milano derbisi golsüz bitti

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Milano'daki San Siro Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

Milan ile Inter arasındaki mücadelede, Milan daha fazla pozisyon yakalasa da maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.

İki takım arasında rövanş karşılaşması, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

Bu arada, karşılaşma öncesinde Milan’da uzun yıllar forma giyen Ukraynalı efsane eski golcü Andriy Shevchenko'nun Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajı stat ekranlarından gösterildi.

Shevchenko mesajında, "San Siro'dan Ukrayna'da barış için desteğinizi hissettirmenizi istiyorum. Ukrayna halkı barış istiyor çünkü barışın sınırı yok, çünkü bizi birleştiren şey, bizi ayırandan daha güçlü olmalı. Gelin bu savaşı hep birlikte durduralım. Herkesi kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

İki takım oyuncuları da "Barış" yazılı panonun önünde birlikte poz verdi.

Stattaki skorbordlarda "Ukrayna'da Barış" yazılırken tribünlerde çok sayıda Ukrayna bayrağı açıldığı görüldü.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında Fiorentina ile Juventus bugün karşılaşacak.

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