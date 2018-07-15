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Milan'ın teknik direktörü Gattuso'ya kara para aklama davası!

Gattuso hakkında kara para aklama suçu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
Milan'ın teknik direktörü Gattuso'ya kara para aklama davası!

Serie A ekibi Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Gennaro Gattuso hakkında sürpriz bir dava açıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Gattuso'nun yüzde 35'ine sahip olduğu domuz çiftliğinde kara para akladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Şirketin 2014 yılında iflas etti ve Gattuso'nun 2011-2013 yılları arasında yüzde 35 hisseye sahip olduğu bilgisi verildi.

Şirketin 42 hissedarı olduğu ve bunların sekizinin tutuklandığı, yedisinin ev hapsinde olduğu belirtildi.

ÖNEMLİ ROL OYNAMADI

Gattuso'nun avukatı ise, "Gattuso, bu şirkette hiçbir zaman önemli bir rol oynamadı. Sadece belli bir hissesi vardı" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
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