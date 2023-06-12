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Spor Milan'ı Milan yapan başkan: Berlusconi
Spor

Milan'ı Milan yapan başkan: Berlusconi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 13:59:00 - 2023-06-12 14:01:19
Milan'ı Milan yapan başkan: Berlusconi

Silvio Berlusconi 31 yıl başkanlığını yaptığı Milan ile 28 kupa kazanma başarısı göstermişti.

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

1986-2017 yılları arasında Milan'ın başkanlığını yapan Silvio Berlusconi, İtalyan devi ile sayısız başarılar elde etmişti. Berlusconi 2018 yılında ise Monza'yı satın almıştı.

Silvio Berlusconi 31 yıl başkanlığını yaptığı Milan ile 5 Şampiyonlar Ligi, 8 Serie A, 5 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupası ve 2 Intercontinental Cup zaferi yaşamıştı.

Berlusconi hayatını kaybetti
Berlusconi hayatını kaybetti

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Berlusconi hayatını kaybetti

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