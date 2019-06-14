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Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev

- İtalyan kulübü Milan, eski oyuncularından Boban'ı, üst futbol yöneticiliğine, Paolo Maldini'yi ise sportif direktörlüğe getirdi

14 Haziran 2019 Cuma 16:23
Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev


ANKARA (AA) - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:23
  1. Futbol
  2. Paolo Maldini
  3. Serie A
  4. Zvonimir Boban

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