Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif

İtalya Ligi takımlarından Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili olarak önemli bir görüşme yapıldı.Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nu takımada tutabilmek adına harekete geçti. Milan'ın önemli isimlerinden Paolo Maldini ve Frederic Massara, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile görüşme yaptı.

Hakan 5 milyon euroya düşecek

İtalyan basını, ligde bu sezon 28 maçta 6 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiğini duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin, 5,5 milyon euroluk talebinin, 5 milyon euroya düşebileceği vurgulandı. Ancak bonuslarla birlikte toplam 5,5 milyon euroya anlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

Milan'ın Temmuz 2017'de 23,3 milyon euroya Bayer Leverkusen'den transfer ettiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 157 maçta forma giydi, 29 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.