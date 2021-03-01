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Spor Milan şampiyonluğa ilerliyor
Spor

Milan şampiyonluğa ilerliyor

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında deplasmanda Roma'yı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 04:22:00 -
Milan şampiyonluğa ilerliyor

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı ekiplerinden Roma, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Karşılaşmaya Milan baskılı başladı ve ilk dakikalarda Roma kalesinde çok sayıda fırsat yakalamasına karşın golü bulamadı.

İlk yarının sonlarına doğru Roma, Milan kalesinde tehlikeler yaratırken, 41. dakikada Romalı Federico Fazio'nun Davide Calabria'ya yaptığı harekete hakem Marco Guido, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

42. dakikada penaltı atışını gole çeviren Franck Kessie, Milan'ı maçta öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı, bu skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Roma golle başladı. 50. dakikada Jordan Veretout karşılaşmaya yeniden eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Ante Rebic, kırmızı-siyahlı takımı maçta yeniden üstün duruma getirdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Roma'yı 2-1 yendi.

Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Milan, puanını 52'ye yükseltti ve lider Inter'i 4 puan geriden ikinci sıradan takibini sürdürdü. Bu sonuçla Milan aynı zamanda 3. sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Roma ise bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybetti. Sezondaki 6. yenilgisini alan sarı-kırmızılı başkent takımı 44 puanla 5. sırada kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika oynadı ve ikinci yarıda yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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