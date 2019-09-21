Milan Inter derbisi kaç kaç bitti? İtalya Serie A'da 4. haftada Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Peki, Milan Inter derbisi kaç kaç bitti?

İtalya Serie A'da 4. haftada Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Peki, Milan Inter derbisi kaç kaç bitti? İtalya Serie A’da 4. hafta dev bir maça tanıklık etti. İşte, Milan Inter maçının detayları… İlk yarıda gol sesi çıkmadı Mücadelenin ilk yarısı iki ekip de girdiği pozisyonlardan faydalanamayınca devre 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına istekli başlayan taraf Inter oldu. 49. dakikada Brozovic takımını öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1 Son söz Lukaku’dan Dakikalar 78'i gösterirken sahneye çıkan Lukaku durumu 0-2'ye taşıdı. Maçta başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Inter oldu. Bu sonuçla Inter puanını 12'ye çıkarırken Milan 6 puanda kaldı. İtalya Serie A'da günün sonuçları! Udinese-Brescia: 0-1 Juventus-Verona: 2-1 Milan-Inter: 0-2 Serie A'da 22 Eylül Pazar programı 13.30 Sassuolo-Spal 16.00 Bologna-Roma 16.00 Sampdoria-Torino 16.00 Lecce-Napoli 19.00 Atalanta-Fiorentina 21.45 Lazio-Parma

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