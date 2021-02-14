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Spor Milan deplasmanda yenildi
Spor

Milan deplasmanda yenildi

Lider Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 22. haftasında deplasmanda Spezia'ya 2-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 04:09:00 -
Milan deplasmanda yenildi

La Spezia kentinde oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Maçın ilk yarısı, iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla geçerken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Spezia, 56. dakikada Giulio Maggiore ile 1-0 öne geçti.

67. dakikada Simone Bastoni, Spezia adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia, lider Milan’ı 2-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetle Spezia ligde puanını 24'e çıkarırken, 14. basamağa yükseldi. Haftayı puansız kapatan 49 puanlı lider Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini Spezia karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83 dakika forma giyerken, daha sonra yerini Samuel Castillejo'ya bıraktı.

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