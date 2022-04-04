Milan-Bologna maçı saat kaçta?Milan-Bologna muhtemel 11'leri! Serie A puan durumu:

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Milan sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta?

Milan'ın sahasında Bologna'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Milan kendi sahasında Bologna ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. Bologna, Milan ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Milan-Bologna muhtemel 11'leri

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Arnautovic, Orsolini

Serie A sonuçları, puan durumu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Inter, Juventus'u deplasmanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

Ligde halen 1 maçı eksik olan Inter, ligde bu hafta maçını henüz oynamamış 66 puanlı lider Milan'ın 3 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Haftaya lider başlayan Milan ise Napoli'nin aldığı galibiyet sonrası ikinci sıraya geriledi. Milan bu akşam Bologna ile karşılaşacak. Serie A'nın 31. haftasında Napoli ve Milan (1 maç eksik) 66 puanla zirvede yer alırken, bu iki takımı 63 puanla Inter (bir maçı eksik) ve 59 puanla Juventus izliyor.