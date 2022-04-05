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Spor Milan, Bologna ile 3 puanı paylaştı
Spor

Milan, Bologna ile 3 puanı paylaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında lider Milan, Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 04:49:00 -
Milan, Bologna ile 3 puanı paylaştı

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Bologna'yı Milano'daki San Siro Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi bitti ve 0-0 sona erdi. İki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Milan, puanını 67 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kırmızı-siyahlılar, bu maçtaki puan kaybıyla şampiyonluk yolunda yara aldı.

Konuk Bologna ise puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 12'inci sırada yer buldu.

Bu arada, karşılaşma öncesi Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Serie A'da takımıyla mart ayında gösterdiği performansla "ayın teknik direktörü" ödülünü aldı.

Serie A'da günün diğer maçında Hellas Verona, konuk ettiği Genoa'yı 1-0 yendi.

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