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Milan, Avrupa’dan men edildi

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi’nden men edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 13:41
Milan, Avrupa’dan men edildi

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi’nden men edildi. Milan’ın yerine Avrupa Ligi’ne Torino katılacak.


Serie A’da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansı elde eden Milan’a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) kötü haber geldi. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS’ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi’nden men cezası aldı. Bu cezanın ardından Milan’ın yerine Avrupa Ligi’nde Torino mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:41
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