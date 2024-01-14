Mil Diyanet Sen’den Filistin Büyükelçisine ziyaret

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (MİL-DİYANET SEN) Siyonist İsrail işgali altındaki Filistin’e için Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Tahiroğlu, İdris Akdeniz, Ahmet Aybar, Ahmet Görgün, Salim Oyuncu ve denetim kurulu başkanı Hacıduran Namlı Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’yı büyükelçilik makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Büyükelçi Dr. Faed Mustafa ve heyeti ile yapılan görüşmede İsrail’in yaklaşık 100 günden beri Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar ve uyguladığı soykırım ele alındı.

Zulme boyun eğmeyen Türkiye'ye teşekkür ederiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Dr. Faed Mustafa, Yaklaşık 100 günden beri Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan, ülkemizin dört bir köşesinde protesto, yürüyüş ve mitingler düzenleyen, her daim Filistin’in yanında olan Türkiye’ye teşekkür eden Büyükelçi, ‘Biz inanıyoruz ki sonunda zafer İslam’ın olacak, başta Mescid-i Aksa olmak üzere tüm Filistin özgürlüğüne kavuşacak İnşaallah. ‘Gazze’ye yardım eden tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. ‘Özellikle katliamların başladığı günden itibaren tüm camilerde, Cuma namazlarında, her program ve platformda Filistin’e verdiği desteğinden ötürü Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve din görevlilerine hususi teşekkür ediyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum’ ifadelerini kullandı.

Filistin imani bir meseledir

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de, Sayın Büyükelçi’ye teşekkür ederek ‘Bizler acınızı ve hüznünüzü paylaşmak için buradayız’ dedi. Gül, Gazze’de katliam gerçekleştiren ve soykırım uygulayan İsrail’e özellikle ABD başta olmak üzere tek dişi kalmış canavar diye tanımlanan Batılı ülkelerin destek verdiğini belirterek ‘Bizler Mil Diyanet Sen olarak Filistin, Kudüs ve Gazze meselesine Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘Kudüs meselesi coğrafi bir mesele değil, İmani bir meseledir’ bakış açısıyla bakıyoruz’ dedi.

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