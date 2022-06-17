Mil-Diyanet Sen LGBTİ’li hamlesi

Yeni Akit / Ankara

Mil-Diyanet Sen LGBTİ’li sapkın derneklerin kapatılması için 20 Haziran Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vereceğini duyurdu. Mil-Diyanet Sen tarafından yapılan açıklamada, “Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır hadis-i şerifi gereğince ‘Hayra motor, şerre fren’ olmak için Mil-Diyanet Sen olarak eşcinsel ve sapkın LGBT derneklerinin kapatılması için İçişleri Bakanlığına dilekçe veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.