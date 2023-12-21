Mikser Ekrem İP’i karıştırıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Kandil’in kuklası DEM’le kol kola yürüyen CHP, kirli ittifaka dahil edemediği İP’i de karıştırma yoluna gidiyor. Ekrem İmamoğlu ve şürekâsı, İBB’nin gücünü kullanarak Meral Akşener’e operasyon çekiyor. Delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan edip CHP’yi ele geçiren İmamoğlu, şimdi de kapalı kapılar ardında buluştuğu her İP’liye belediye başkanlığı taahhüt ediyor. İmamoğlu, bu yolla Akşener’in tabanını araklamayı amaçlıyor. İmamoğlu, Akşener’e “Oyuna gelme” dese de İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde gizli gizli görüştüğü İP’lileri makam vaadiyle toplu istifaya sürükleyerek tepki çekiyor. İmamoğlu için “Babası gibi ablasını da hançerliyor” ifadeleri kullanılıyor.

İmamoğlu sopa kullanıyor

Gazeteci-yazar Murat Özer, Akit’e yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun ‘sopa’ kullandığını söyledi. Özer, “Bu sopa belediyenin imkânları. İmamoğlu, CHP’yi şekillendirirken de bu sopadan faydalandı. Şu açık ki bir operasyon ürünü olan İP, operasyonla karşı karşıya. Akşener’i hedef alan operasyonun başında da İmamoğlu var. İmamoğlu’nun İP’i dağıtma hamleleri aklımıza 28 Şubat döneminde olanları getiriyor. İmamoğlu’nun hedefi İP’i dağıtmak” dedi. Araştırmacı İhsan Aktaş ise şunları söyledi: “Belediyelerin paralarıyla siyasi operasyonlar yapılamamalı. CHP’nin kurultayında İBB’nin gücünün kullanıldığı, delegelerin satın alındığını cümle âlem ifade ediyor. Ancak İmamoğlu CHP’yle yetinmedi. Şimdi de İP’e de operasyon vekiyor. 31 Mart seçimleri çetin geçecek. İstanbul’da ibre AK Parti lehine. Ankara’da da başa baş bir yarış olacak.”