Mikroplastiklere karşı uzmanlar uyardı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Son günlerde yapılan araştırmalarda açıklanan verilerlerde anne sütünde mikroplastiklere rastlanması anne ve çocuk için oluşabilecek tehlikeyi gözler önüne serdi. Sağlıklı annelerden alınan süt örneklerinin yüzde 75'inde mikroplastik tespit edilirken, anne sütündeki büyük tehlikeye karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.

Tam sağlıklı bir izolasyon ortamı şart

“Anne sütünde mikroplastiklere rastlanması gerçekten ürkütücü bir sonuç” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Aslında bu tabi beslenme şeklimiz, çevre kirlenmesinin bir sonucudur. Sağlıklı bir beden sağlıklı bir çevre için özellikle bu plastik kullanım kaplarının hepsinin terk edilmesi şart. Anne sütünde mikroplastik bulunması dramatik bir olay. Ama aynı şey balıklar içinde geçerli. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Balık tüketimi de çok önemli. Balıkların boşaltım sistemi olmadığı için denizdeki atıkları alıyorlar vücutlarını biriktiriyorlar. Biz balık yediğimiz zaman denizdeki bütün atıkları da yemiş oluyoruz. Doğadaki bu kirlenme her şeye yansıdığı gibi anne sütüne de yansıyor. Anne adaylarının hamileliği başlamadan 3 ay önce planlı hamilelik yapılması. 3 ay önceden başlayarak, sağlıklı gıda tüketmelidirler. Eğer su içecekler ise asla ve asla plastik şişe olmamalı. Cam şişede su tüketilecek. Hamile ve süt veren annelerde plastik kullanım kapları kesinlikle kullanılmayacak. Tam sağlıklı bir izolasyon ortamı şart” ifadelerini kullandı.

“Hamilelerin tercihi küçük balık olmalı!”

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak şöyle devam etti; “Özellikle yazın sıcakta plastik şişedeki suyu arabanın bagajında tutarsanız, 2-3 saat sonra o plastikteki bütün elementler suya geçiyor. Ondan sonra o mikro partiküller vücudun her tarafından çıkıyor. Bu bağlamda herkesin özellikle hamilelerin, anne sütü veren kadınların bu çevre faktörlerine karşı çok duyarlı ve dikkatli olması şart. Biz hamilelere balık yemlerini öneriyoruz. O dönemde balık yemekte çok yararlı. Ama balıkların içerisinde atık maddeler biriktiği için açıkcası balık tüketin derken endişe duyuyoruz. O yüzden riski minimuma indirmek için hiç olmazsa küçük balıkları tercih etsinler. Çünkü küçük balıklarda attık maddelerin birikmesi diğerlerine oranla daha az. (Hamsi-Mezgit) Çevre kirlenmesi ve beslenme alışkanlıklarımızın bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir durum. Beslenmeye dikkat edildiği takdirde böyle bir sorunla karşılaşmamızın oranı da azalacaktır”

“Plastik malzemeden kendilerini korumaları gerekiyor”

Prof. Dr. Fatma Demirel de, “Maalesef beklenmeyecek sürpriz bir durum değil. Özellikle son yüzyıldır plastik malzemelerin kullanımı hayatımızda vazgeçilmez bir yere ulaştı. Hazır aldığımız paketli gıdaların ambalajlarında, kullandığımız polyester tipi sentetik kıyafetlerin içerisinde, annelerin kullandığı kozmetik malzemelerin içerisinde, yüz temizleme jellerinin içerisinde bile mikroplastik var. Doğada da bu plastik poşetlerin özellikle güneşin ultraviyole ışınları ve denizin gelgit dalgalarıyla alakalı parçalanmaları havaya suya karışmaları nedeniyle balıklarda da çok yüksek oranda mikroplastik saptandı. Mikroplastik durumu kaçınılmaz bir durum. Az yada çok hepimiz bir şekilde plastik malzemelere maruz kalıyoruz. Ama bir kere anne sütünden vazgeçmemek lazım. Aynı şey biberon mamaları için de söz konusu. O yüzden anne sütünde mikroplastik var mamaya geçelim diye mantıksız bir şey olamaz. Annelerin kendilerini mümkün olduğu kadar plastik malzemelere maruziyetten korumaları, sütlerindeki mikroplastiği azaltır ve belli bir zaman sonrada çocuğa zarar vemeyecek noktaya getirir” ifadelerini kullandı.

“Plastik şişeyi hayatlarından çıkarsınlar”

Hamile ve emziren anneleri uyaran Fatma Demirel, “Abur-cubur, hazır paketli endüstriyel olarak üretilmiş raf ömrü uzun içerisine bir sürü kimyasal katılmış gıda maddelerinden uzak duracaklar. Emziren anneler doğal beslenecek. O mevsimde hangi meyve sebzeler varsa onları yiyecekler. Evlerinde mümkün olduğunda doğal yöntemlerle gıdalarını hazırlayacaklar. Tarım ilaçlarına maruz kalmış gıdaların üzerindeki kabuklarından kendilerini ve bebeklerini koruyabilmek için soya bildikleri bütün meyve sebzelerin kabuklarını soyacak. Ürünleri saklama kapları mutlaka cam olacaktır. Plastik su şişelerinden uzak duracağız. Mümkünse de cam damacana kullansınlar. Balık tüketiminde de derin deniz balıklarını hiç önermiyoruz” şeklinde konuştu.