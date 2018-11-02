Mikrop yuvaları ellerden düşmüyor



Cep telefonları hayatımızı kolaylaştırırken bulaşıcı hastalıkları da artırıyor. Cep telefonları ayak tabanımızdan daha fazla bakteri taşıyor. Hatta bakterilere gelmesi için davetiye çıkarıyor. Gelişmiş ülkelerde yaşanan alerjik hastalıklardaki artış cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasına bağlanıyor..

Hayatın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonları uzmanlara göre hastalıklar için büyük risk taşıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin eski ünlü öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta, "Gelişmiş ülkelerdeki astım, saman nezlesi ve egzama gibi alerjik hastalıklardaki artışla, cep telefonlarının kullanımındaki ve yaygınlığındaki artış büyük bir paralellik gösterdiği” kanaatinde.

Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta, cep telefonlarının beyin tümörlerine, hafıza kaybı ve uyku bozukluklarına, depresyona, astıma alzheimer’e, baş dönmesine, bulantıya, baş ağrısı ve geçici bilinç kayıplarına kadar pek çok hastalığa yol açabileceğinin ileri sürüldüğünü belirtiyor.

Özellikle çocuklar ve hamilelerin cep telefonlarını kullanmamaları gerektiğini söyleyen Küçükusta, cep telefonlarının az kullanılması, kulağa fazla yaklaştırılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Cep telefonları bakteri çekiyor!

İngiltere'de yapılan araştırma, cep telefonlarının tuvalet kapağından hatta ayakkabı tabanından bile daha çok bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar, cep telefonlarının yüz binlerce ölümcül bakteriyi barındırdığını ortaya koydu.

İngiltere'nin Manchester Metropolitan Üniversitesi'ndeki mikrobiyologlar, cep telefonlarının, tuvalet kapağı, ayakkabı tabanı veya kapı kolundan daha çok bakteri barındırdığını belirterek, yaydığı ısının cep telefonlarını tüm bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline getirdiğine işaret ettiler.



Mikrobiyolog, Joanna Verran, bu bakteriler arasında hastane enfeksiyonuna yol açan MRSA mikrobuna benzeyen ve sivilceden, zatürree ve menenjite kadar birçok hastalığa sebep olan "staphylococcus aureus"un da bulunduğuna dikkat çekti. Verran, çanta ve ceplerde taşınan cep telefonlarının sürekli el altında olduğunu ve yüze yakın tutulduğunu belirtti.



Türk Stereoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan, sigara paketleri üzerinde bulunan 'sağlığa zararlıdır' ibaresinin telefonların üzerine de yazılması gerektiğini söyledi.