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"Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor"- "Mesleki ve teknik okulları bitiren öğrencilere mikrokredi verilerek üretime teşvik edilmeli"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
"Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, mikrokredilerin ekonomideki önemine dikkati çekti.

İşsizlik oranını düşürmek için mikrokredi sisteminin geliştirilerek kurumsallaştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Çünkü mikrokrediler sayesinde, mali kuruluşlardan kredi alma imkanı olmayan vatandaşlarımız küçük meblağlı nakit kaynağıyla girişimci olma yoluna giriyor. Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam oluşturarak işsizliğin önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ev kadınları başta olmak üzere küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikrokredilerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik okulları bitiren öğrencilere mikrokredi verilerek üretime teşvik edilmeli. Maliyeti düşük, getirisi fazla olan mikrokrediler, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasında çok büyük önem taşıyor. Özellikle çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunan esnaf ile ev hanımlarına verilen bu krediler insanların hiçbir geliri olmadan evde oturmaları yerine üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır."


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  1. Bendevi Palandöken
  2. Mikrokredi
  3. TESK

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