  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mikro kredi ile evinde üretici oldu
Aktüel

Mikro kredi ile evinde üretici oldu

Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmadığı için zor günler geçiren 40 yaşındaki kadın, mikro kredi desteğiyle kurduğu iş sayesinde yetiştirdiği tavukların yumurtalarını satıp, isot ve biber salçası üretimiyle 4 çocuğunun okumasına katkı sunuyor - Girişimci Zeliha Demirtaş: - "Kredi öncesi durumumuz iyi değildi, kiramızı bile ödeyemiyorduk ve ekmeğe muhtaç durumdaydık"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:08:15 -
Mikro kredi ile evinde üretici oldu

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da, 4 çocuk annesi Zeliha Demirtaş, kullandığı mikro krediyle başladığı tavuk yetiştiriciliği, isot ve biber salçası üretimiyle evinin geçimine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Maddi sıkıntı yaşayan ailesine destek olmak isteyen 40 yaşındaki Zeliha Demirtaş, 9 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından verilen mikro krediye başvurdu.

Borcunu ödedikten sonra belirli aralıklarla aldığı kredi miktarı 45 bin liraya ulaşan Demirtaş, ilk başta evinin avlusunda tavuk yetiştirmeye başladı. Demirtaş, yıllar içerisinde yöreye özgü isot (pul biber) ve biber salçası üretimine de başlayarak, hem çocuklarının eğitimine hem de aile bütçesine katkı sundu.

- "Kredi sayesinde çok şükür mutlu bir hayat sürüyorum"

Zeliha Demirtaş, AA muhabirine, aldığı mikro kredi sayesinde kendi işini kurduğunu ve evinde yaptığı üretimle aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Daha önce ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, kullandığı kredi sonrası hayatının değiştiğini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kredi desteğiyle evimin bahçesinde tavuk yetiştirip, biber salçası ve isot üretmeye başladım. Bir kadın olarak ayakta durmayı öğrendim, kimseye ihtiyaç duymadan ailece geçimimizi sağlıyoruz. Kredi öncesi durumumuz iyi değildi, kiramızı bile ödeyemiyorduk ve ekmeğe muhtaç durumdaydık. Durumumuz iyi olmadığı için eşimle sık sık tartışıyorduk. Kredi ile çok şükür maddi durumumuz düzeldi. Artık çok şükür eşimle ve çocuklarımla mutlu bir hayat sürüyorum. Kredi sayesinde tavuk yetiştirip satıyorum, yumurtalarından faydalanıyorum, biber salçası ve pul biberi üretiyorum."

Demirtaş, ürettiği isot ve salçaya şehir dışından da talep geldiğini belirterek, bu ürünlerin tadına bakanların daimi müşterisi olduğunu ve her yıl kendisinden alış veriş yaptıklarını aktardı.

Ailesinin yaşantısının küçük bir destekle değiştiğine dikkati çeken Demirtaş, "Bana destekte bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Demirtaş, kadınlara da seslenerek, mikro kredi kullanıp kendi işlerini kurmalarını tavsiye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay