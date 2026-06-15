Günlerce tatile giderken tek ihtiyacınız var: Islak pamuk ip bağlayın! Sıra dışı kritik ürün kurtarmaya çalışıyor

Bu dahi sistemi evde kurmak sadece birkaç dakikanızı alacak kadar zahmetsiz ve tamamen masrafsızdır: Doğru İpi Seçin: Buradaki en kritik nokta ipin türüdür. 0 pamuk (bükme pamuk ipi, kalın örgü ipi veya ham pamuk ipliği) kullanmalısınız. Sentetik, plastik veya naylon karışımlı ipler suyu taşıyamaz. Su Deposunu Hazırlayın: Bitki sayınıza veya tatil sürenize göre büyük bir kova, derin bir tencere ya da dev bir cam sürahiyi suyla doldurun. Yükseklik Ayarı Yapın: Su dolu kovayı, sulanacak saksıların ortasına ve saksılardan daha yüksek bir zemine (örneğin bir tabure veya sehpa üzerine) yerleştirin. Suyun yer çekimi yardımıyla saksıya akması için bu yükseklik farkı şarttır.