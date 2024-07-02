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Gündem Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi
Gündem

Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:32:00 -
Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi

Dünyaca ünlü ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak hediye etti.

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, A Milli Futbol Takımı'na büyük bir jest yaptı. Dünyaca ünlü boksör, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılan ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak armağan etti. Uzun bir süredir Tyson ile birlikte projeler yürüten iş insanı Vahap Oğuz Arslan, bu özel eldiveni milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na takdim etti. Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan kaptan Hakan Çalhanoğlu ile futbolculardan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkürlerini iletti.

Tyson'a videolu bir mesaj gönderen Hakan Çalhanoğlu, "Merhaba Mike. Vahap videonu bize izletti, iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz. Biz de yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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