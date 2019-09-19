Mike Pompeo'dan Patriot çıkışı!
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıyı engelleyemeyen ABD menşeli hava savunma sistemi Patriot eleştirilerin konusu oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tartışmaları "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" sözleriyle geçiştirdi. Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 alma niyetini ifade etmişti.19 Eylül 2019 Perşembe 13:34
Suudi Arabistan'ın can damarlarına yönelik saldırıları engelleyemeyen 'Patriot' hava savunma sistemleri tartışmaya açıldı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eleştirilere "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" yanıtıyla geçiştirdi.
ARAMCO SALDIRILARI SAVAŞ SEBEBİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, arkasında İran’ın olduğunu iddia ettikleri Suudi Arabistan’ın Aramco petrol sahasına yönelik saldırıların ''savaş nedeni'' olabileceğini savundu.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde basının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husi Milisleri tarafından üstlenen, arkasında ise İran’ın olduğu iddia edilen, Suudi Arabistan’ın Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırıların ''savaş nedeni'' olarak görülebileceğini savundu.
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