Mikail Can yine mide bulandırdı! Cinsel ilişki itirafı, rezilliği gözler önüne serdi

İki yıl önce çektiği videolarla adını Tiktok hesabı üzerinden duyuran ve asıl ismi Mikail Can olan Mika Raun adlı edepsiz, geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ve estetikleriyle uzun süre gündemden düşmemişti.

Tiktok'ta adını duyurduktan sonra Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katılan ahlaksız Mika Raun, program boyunca söyledikleriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Cevapları herkesi şok etti

Videoları ve tarzıyla çok sık eleştiriye maruz kalan Mika Raun söyledikleriyle de herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğinde sevgilisiyle cinsel ilişki sorularına verdiği cevaplarla gündem olan Mika Raun, yine cinsel ilişki itiraflarıyla gündem oldu.

Anne-babası destekliyormuş!

Berkay Demirci'nin sunduğu 'Gıybet mi?' adlı Youtube kanalında soruları cevaplayan Raun, anne ve babasının kendisini her konuda desteklediğini söyledi. Mika Raun sözlerinin devamında erkek arkadaşının kendisine çok bağlı olduğunu da açıkladı.

"Ayaklarımı yalaması hoşuma gidiyor"

Mika Raun'un cinsel ilişki sorusuna verdiği cevap ise mideleri bulandırdı. Berkay Demirci'nin 'cinsel hayat' sorusu karşısında itiraflarda bulunan Raun, cinsel hayatı için "Benim için hiçbir önemi yok. Ben yeni şeyler keşfediyorum. Erkek arkadaşımın ayaklarımı yalaması hoşuma gidiyor" diyerek edepsizlikte zirve yaptı.