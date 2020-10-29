  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mihriban Aliyeva'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Aktüel

Mihriban Aliyeva'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:38:54 -
Mihriban Aliyeva'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aliyeva, İnstagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkının her Azerbaycanlının kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin güvenilir ve güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirten Aliyeva, "Başarı ve zaferlerimizle ne kadar mutlu olduğunuza şahit oluyoruz. Acımızı nasıl paylaştığınızı görüyoruz. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü göstermektedir. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun! Türk halkına sağlık, mutluluk ve barış diliyorum. Yüce Tanrı halklarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber
Dünya

Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobili..
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay