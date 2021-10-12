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Kadın - Aile Mıhlama nasıl yapılır? Tam ölçülü mıhlama tarifi
Kadın - Aile

Mıhlama nasıl yapılır? Tam ölçülü mıhlama tarifi

Denenmiş kolay tam ölçülü mıhlama tarifi | Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden olan mıhlamayı evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu leziz tarifi ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemekleri için hazırlayabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılıyor? Mıhlama için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:57:00 -
Mıhlama nasıl yapılır? Tam ölçülü mıhlama tarifi

Mısır unu, tereyağı ve peynirin uyumuyla hazırlanan mıhlama ve kuymak isimleriyle bilinen tarifi evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Tam ölçülü mıhlama tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 kase mıhlama peyniri (imansız peynir)
  • Tuz

Mıhlama nasıl yapılır?

Öncelikle bir tavanın içerisine tereyağını alın ve kızdırın.

Kızdırdığınız yağın içerisine mısır unu ve tuzu ekleyip kavurun. Mısır ununun kokusu iştahınızı açacaktır.

Mısır ununun rengi dönünce tavaya suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve mıhlamayı sürekli karıştırarak pişirin.

Mıhlama suyunu çekmeye başlayınca peynirin ekleyin.

Bu aşamada da karıştırma işlemini sürdürün.

Peynir tamamen eridiğinde mıhlama hazır olmuş demektir.

Mıhlamanızı sıcak olarak servis edin.

Bu leziz yemeğin yanında mutlaka mısır ekmeği ikram edin.

Afiyet olsun.

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