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Mihalıççık Ormanlarında Üretim Tatbikatı Yapıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünde üretim tatbikatı yapılarak iş ve işçi güvenliği semineri verildi.

10 Mart 2019 Pazar 12:52
Mihalıççık Ormanlarında Üretim Tatbikatı Yapıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünde üretim tatbikatı yapılarak iş ve işçi güvenliği semineri verildi.


Orman emvali üretim işinde çalışan orman köylüleri, kooperatif üyeleri, orman işçileri, muhafaza memurları ve orman işletme şeflerine yönelik olarak bir üretim tatbikatı yapıldı. Eğriova mevkiindeki karaçam tensil sahasında gerçekleştirilen tatbikatı Bölge Müdürü Yardımcısı İsmet Kıraç yönetti. Üretim tatbikatında iş ve işçi güvenliği, kesme, kabuk soyma, sınıflandırma konuları işlendi. Her şeyden önce can güvenliği geldiğini söyleyen Bölge Müdür Yardımcısı Kıraç, “Arazi şartlarında her türlü tehlikeye açık bir ortamda çalışıyoruz. Orman işinde çalışan ekiplerimiz iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra işe başlasınlar. Koruyucu kask, gözlük, eldiven, dizlik takmanız bir gün hayatınızı kurtarabilir” şeklinde konuştu.


“Milli serveti korumak görevimizdir”


Kesilen ağaçların en iyi şekilde ekonomiye kazandırılması gerektiğini de söyleyen Kıraç “Piyasada en rağbet gören ürünümüz lif-yonga ve tomruk. Orman varlığımız bütün milletimizin ortak malı. Bu milli servetimizi korumak, çoğaltmak ve değerlendirmek bizim görevimiz. Ormanların bakımı ve genleştirilmesi sonrası elde edilen ürünümüzü son santimine kadar değerlendirmeliyiz” dedi.


Daha sonra uzmanlar kendi konularını katılımcılara anlattılar. İş güvenliği ve işçi sağlığının anlatılmasından sonra, tatbiki bir ağaç kesilerek bunun üzerinde kesme tekniği, devirme tekniği, budama, kabuk soyma, sınıflandırma konular gösterildi. Tatbikatın ikinci bölümünde ise havai hat ile tomruk taşınması uygulamalı gösterildi. Sarp ve engebeli yerlerde havai hattı kullanmanın daha verimli olacağı vurgulandı.


Çekilen hatıra fotoğrafı ile tatbikat sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:52
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