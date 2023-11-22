Miguel Crespo'dan şampiyonluk mesajı!

Crespo, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini ancak Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahada olacaklarının söyledi.

Takımdaki kaliteli ve tecrübeli oyuncularının tüm takımın performansına doğrudan etki ettiğini aktaran Portekizli futbolcu, "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla da oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin hak ettiği şey, galibiyetlere devam etmektir"

Kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım olarak milli aradan sonra tekrar en iyi oyunu ortaya koyarak galibiyet serilerine devam edeceklerine dikkati çeken Crespo, şöyle devam etti:

"Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı. Ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz Fenerbahçe'yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Tüm oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de bizlere karşı oynadıklarında onlar da en iyilerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve rakiplere zorluklar çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar da kazanmak için mücadele ediyorlar. Ama biz de milli aradan sonra tekrar geri dönüp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe’nin de hak ettiği şey budur."

"Bizler şampiyon olacağız"

Şampiyonluğa inandığını belirten ve taraftara seslenen Crespo, "Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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