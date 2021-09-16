Migros’tan poşetsiz alışveriş hareketi

Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçen Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerinin hassasiyetine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak. “Poşet Alma, Doğaya Destek Ol” sloganıyla müşterilerini “#PoşetsizAlışverişHareketi” kampanyasına davet eden Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek. Çoklu kullanımlı çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya çerçevesinde hem müşteriler hem de doğa kazanacak. 2020 yılında kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne de dahil olan Migros, 2023 yılına kadar kendi operasyonlarındaki iyileştirmelerle 500 tona yakın plastiğin önüne geçmeyi hedefliyor.