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Ekonomi Migros’tan poşetsiz alışveriş hareketi
Ekonomi

Migros’tan poşetsiz alışveriş hareketi

Dünyaya, doğaya ve geleceğe duyduğu sorumluluk duygusuyla hem plastik kullanımını azaltma hem de ormansızlaşmayla mücadele hedefiyle birçok proje hayata geçiren Migros, çalışmalarına bir yenisini ekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:40:00 -
Migros’tan poşetsiz alışveriş hareketi

Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçen Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerinin hassasiyetine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak. “Poşet Alma, Doğaya Destek Ol” sloganıyla müşterilerini “#PoşetsizAlışverişHareketi” kampanyasına davet eden Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek. Çoklu kullanımlı çevreci çanta kullanımının teşvik edildiği kampanya çerçevesinde hem müşteriler hem de doğa kazanacak. 2020 yılında kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne de dahil olan Migros, 2023 yılına kadar kendi operasyonlarındaki iyileştirmelerle 500 tona yakın plastiğin önüne geçmeyi hedefliyor.

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